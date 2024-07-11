Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün de devam etti. Dün ilk hazırlık maçında Szeged Csanad takımını 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda Szeged ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Antrenman dayanıklılık çalışması ile son buldu. Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Bordo-mavililer hazırlıklarını bugün TSİ 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.