Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe\'yi KAP\'a bildirdi
07.08.2025 17:01
Trabzonspor, sol kanatta görev yapan Kazeem Olaigbe'i 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor, dün kente gelen Kazeem Olaigbe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu için kulübü Rennes 3 taksitte 5 milyon Euro ödeneceği ifade edildi. Öte yandan futbolcunun başka bir kulübe transfer olması halinde ödenen bedel düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 15'i de Rennes'e verilecek.

Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi

KAZANACAĞI MAAŞ

22 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek yıl 1 milyon 350 bin Euro, 2026-2027 sezonu için 1 milyon 350 bin Euro, 2027-2028 sezonu için 1 milyon 400 bin Euro, 2028-2029 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro, 2029-2030 sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika
