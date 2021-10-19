Trabzonspor, yenilmezlik serisinde Liverpool'un da önüne geçti

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde 41 maçlık bölümde 24 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde.
Sabah'ın aktardığı istatistiklere göre; Bordo-mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u Liverpool (18), Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve Real Sociedad (8) takip ediyor.
Geçen sezon Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.
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