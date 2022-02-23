Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.02.2022 15:09
Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra hastalıkları süren Stefano Denswil ile Abdülkadir Ömür katılmadı. Anders Trondsen ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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