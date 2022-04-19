Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar - Son Dakika
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Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar

19.04.2022 21:05
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor ile karşılaştı. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, çift eleme usulüne göre oynanacak müsabakadan galip ayrılarak deplasmana avantajlı gitmek ve başarılı geçirdiği sezonda çifte kupayı kazanmak için sahaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihi boyunca 9 kez kaldıran bordo mavililer, 37 yıl sonra hem Lig Kupası hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte mutluluk yaşamak istiyor. Tarihinde 1 kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşayan sarı kırmızılı ekip ise, ikinci kez Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.

KADROLAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Fatih Karagümrük maçında 11'de görev alan Hüseyin Türkmen, Denswill, Hamsik, Dorukhan Toköz ve Djaniny'nin yerine Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Abdulkadir Ömür ve Kouassi'yi Kayserispor maçında sahaya sürdü.

NWAKAEME KULÜBEDE, KOUASSI İLK 11'DE

Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo mavili takımın hücum hattında ise Nwakaeme'nin yerine devre arası transferi Jean Evrard Kouassi'yi değerlendirdi. Ligde çok fazla forma şansı bulamayan, 2 kez Türkiye Kupası maçına çıkan ve Altaş Denizlispor maçında 1 golü bulunan Kouassi, mücadeleye 11'de başladı.

Bordo mavili formayla 8 kez Süper Lig, 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Puchacz, ligde son 5 haftada yalnızca Beşiktaş maçında forma giymiş ve sahadaki performansı nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Ligde oynanan son 2 haftada şans bulamayan Polonyalı oyuncu da mücadelede ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor'un as oyuncularından Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Denswil de Adana Demirspor maçı öncesinde dinlendirilmek üzere karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı


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Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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