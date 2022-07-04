Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti - Son Dakika
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Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti

04.07.2022 11:41

- Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampının ilk ayağı olan Slovenya'ya gitti.

- Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı kampının ilk ayağı olan Slovenya'ya gitti. Teknik Direktör Abdullah Avcı takımı kamp yapılacak tesislerde karşılayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayan Trabzonspor, 1 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürdü. 4-17 Temmuz tarihleri arasında yurt dışı kampının ilk ayağını Slovenya'nın Kranj kentinde yapacak olan bordo-mavililer Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 11.00'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya hareket etti.

Avcı, takımı Slovenya'da karşılayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise takımın kamp yapacağı tesislere önceden giderek takımı burada karşılayacak. Trabzon'dan az sayıda oyuncu grubuyla Slovenya'ya hareket eden bordo-mavililerin kamp kadrosunda ise 29 futbolcu yer alacak.

İzinli olan oyuncuların ise önümüzdeki günlerde katılacağı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alacak:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Morodaoğlu, Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Sıopis, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Kouassi,Ahmetcan Kaplan, Cornelius, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlul Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsık, Denswill, Emrehan Gedikli, Djaniny ,Yusuf Erdoğan, Abdulkadir Ömür ve Edin Visca."

Bordo-mavililerin prensip anlaşmasına vardığı ve Türkiye'ye getirerek sözleşme imzalaması beklenen yeni transferi Trezeguet'in ise imza töreninden sonra takımın kampına katılması bekleniyor.

Yurt dışında iki gün izin yapacak

Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk ayağını gerçekleştirdikten sonra iki gün izin yapacak. Bordo-mavililer daha sonra ise 9 gün sürecek Avusturya kampı için bu ülkeye geçecek. 20-29 Temmuz tarihleri arasında yeni sezon hazırlıklarını burada sürderecek olan bordo-mavililer hazırlık kampı ve maçlarının ardından DG Sivasspor ile 30 Temmuz'da oynayacağı Süper Kupa maçı için 29 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti - Son Dakika

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