Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

A Milli Takım'a davet edilmeyen Yusuf Yazıcı, 24 yaşında geriye doğru gidiyor. Fransız ekibi Lille'deki hoca değişiminden sonra Türk futbolcularda büyük düşüş görüldü. Zeki ve Burak şans buluyor fakat Yusuf dibi gördü.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Fransız ekibi Lille, Yusuf'u yarım sezonluğuna kiralık göndermeyi düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray iddiaları Yusuf tarafından yalanlanmıştı. Ancak Trabzonspor'a karşı soğuk olmadığı aktarıldı.

AİLESİ DE GÖNÜLLÜ

Yusuf'un ve ailesinin gönlü Trabzonspor'dan yana. Takım bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi. Bordo-Mavililer, 17 milyon euroya sattığı Yusuf'u ücretsiz olarak kadrosuna kazandırmak istiyor. Milli maçların ardından temasların başlayacağı belirtildi.