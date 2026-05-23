Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı Kazandı

23.05.2026 00:26
Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazandı.

64'ncüsü düzenlenen ve Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 yenerek kupayı 10'uncu kez müzesine götürdü. Maç sonunda açıklamalarda bulunan TÜMOSAN Konyaspor yardımcı antrenörü Steven Caulker, kaybeden taraf olduklarını ve Trabzonspor'u tebrik ettiklerini ifade ederken, Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke ise, gelen taraftarları mutlu ettiklerini ve camiaya kupa kazandırdıklarını söyledi.

Bu sezon 64'üncüsü düzenlenen ve Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nı TÜMOSAN Konyaspor'u Onuachu'nun golleriyle 2-1 yenen Trabzonspor kazandı. Konyaspor'un tek golü ise Muleka'dan geldi. Trabzonspor, kupayı 10'uncu kez müzesine götürürken, teknik direktör Fatih Tekke hoca olarak ise 1,5 yılda ikinci kez oynadığı kupa finalini ilk kez kazanma başarısı gösterdi. Öte yandan maçın ardından Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut'a hakem tarafından kırmızı kart gösterildi. Palut'a kırmızı kart gösterildiği bilgisinin maçın dördüncü hakemi tarafından teknik heyete bildirildiği öğrenilirken, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına TÜMOSAN Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker katıldı.

CAULKER: KAYBEDEN BİZ OLDUK

Trabzonspor'u galibiyetleri nedeniyle kutlayan TÜMOSAN Konyaspor Yardımcı Antrenörü Steven Caulker, "Bizim için zor bir maç oldu. Takım iyi mücadele etti ama maalesef kaybeden taraf biz olduk" dedi.

TEKKE: PENALTI GOL OLSAYDI, KUPA KONYASPOR'A DAHA YAKIN OLACAKTI

Konuşmasına Konyaspor'u tebrik ederek başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İkinci yarı özellikle penaltıyı gole çevirmiş olsalardı kupa belki onlara daha yakın duracaktı. İlk yarı biz daha iyiydik. Gelen taraftarı mutlu ettik. Camiamıza bir kupa kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm. Hamdolsun gelen taraftarımızı mutlu ederek gönderdik" dedi.

SULU SEVİNÇ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada futbolcular odaya girerek büyük sevinç gösterisi yaşadı. Futbolcular, ellerindeki suları teknik direktör Fatih Tekke'nin üzerine döktükten sonra hep beraber basın toplantı odasından çıktı. Tekke, futbolcusu Ozan Tufan'a ise, 'Ozi kafama kafama vuruyorsun' diyerek de takıldı.

Kaynak: DHA

