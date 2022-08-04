Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim - Son Dakika
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Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim

04.08.2022 14:22
Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim

Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, "Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim, son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, şampiyonluk belgeselinde Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'ye gitmek üzere olduğunu açıkladı.

Yunan futbolcu, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi: "Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu.

"FENERBAHÇE'YE GİDECEKTİM"

Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim, son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."

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Anastasios Bakasetas, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim - Son Dakika


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