Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, şampiyonluk belgeselinde Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'ye gitmek üzere olduğunu açıkladı.

Yunan futbolcu, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi: "Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu.

"FENERBAHÇE'YE GİDECEKTİM"

Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim, son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."