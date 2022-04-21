Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftarla buluştu - Son Dakika
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Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftarla buluştu

21.04.2022 17:30

Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftar Meine Kiewet ile bir araya geldi.

Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftar Meine Kiewet ile bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün golcü oyuncusu Cornelius'a benzerliği ile dikkat çeken Meine Kiewet, arkadaşlarıyla birlikte 19 Nisan'da Medical Park Stadı'nda oynanan Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını tribünden takip etti.

Trabzonspor karşılaşmayı, 87. dakikada Danimarkalı golcüsü Cornelius'un attığı golle 1-0 kazandı. Maçın son bölümünde gelen golün ardından Trabzonsporlu taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Cornelius'un attığı golün ardından sevinci kameraya yansıyan Kiewet, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Taraftarlarca sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Bu görüntüler üzerine Trabzonspor Kulübü de Kiewet'e ulaşarak, Danimarkalı Cornelius ile buluşturdu.

Tabzonspor Kulübü o anların videosunu "Bir Cornelius'tan daha iyi bir şey varsa o da iki Cornelius'tur." başlığıyla sosyal medyadan paylaştı. Bordo-mavili kulübün paylaşımı da büyük ilgi gördü.

Mehmet Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada, Kiewet'i ile sohbet eden Cornelius, Hollandalı taraftara imzalı formasını hediye etti.

Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftarla buluştu
Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftarla buluştu
Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftarla buluştu
Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftarla buluştu

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Cornelius, kendisine benzeyen Hollandalı taraftarla buluştu - Son Dakika


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