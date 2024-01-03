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Trabzonsporlu Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi - Son Dakika
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Trabzonsporlu Denswil'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Stefano Denswil'in sol alt adalesinde kas yaralanması olduğunu duyurdu. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Trabzonsporlu Denswil\'in sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi
03.01.2024 - 14:47,
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Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Stefano Denswil'in sol alt adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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