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Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11 kadrosunda başladı - Son Dakika

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11 kadrosunda başladı

16.11.2021 23:03
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11 kadrosunda başladı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşı karşıya geliyor. Hollanda-Norveç maçının skoruna göre dev turnuvaya doğrudan katılma ihtimalimizin olduğu mücadelede Stefan Kuntz'un sahaya sürdüğü ilk 11'de Abdülkadir Ömür sürprizi dikkat çekti Trabzonspor'un yıldızı, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasıyla resmi bir maça ilk 11'de başladı.

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçında Karadağ karşısına çıkıyor. Büyük ölçüde play-off biletini cebine koyan milliler, Norveç'in Hollanda'yı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na direkt katılabilir.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLKİ YAŞADI

Cebelitarık maçından farklı olarak Karadağ karşısına iki değişiklikle başlayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11'de şans verdi. Trabzonspor'un yıldızı Ömür, kariyerinde ilk kez milli formayla bir mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11 kadrosunda başladı

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Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11 kadrosunda başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'da ilk kez resmi bir karşılaşmaya ilk 11 kadrosunda başladı - Son Dakika
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