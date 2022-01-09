Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Sarı'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki oyuncu Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bordo-mavili kulüp, internet sitesinde 2019-2020 sezonundan bu yana Trabzonspor'a hizmet eden Yusuf Sarı'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.