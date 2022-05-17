Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor

Trabzonspor, gelecek sezon için hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro planlaması yapmak için harekete geçti. Kadrosundaki oyunculara gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye alan bordo-mavililerde özellikle Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Bakasetas, Djaniny ve Cornelius'a ilgi büyük. Bu oyunculara devre arasında tekliflerin olduğu, ancak Abdullah Avcı ve yönetimin transferi istemediği belirtildi.

GELEN TRANSFER TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Karadeniz ekibi yeni sezon planlamasına aylar öncesinden başlayarak ilk planda takıma kazandıracağı isimler üzerinde duruyor. Yönetim, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da yarışabilecek istikrarlı bir kadro için Avcı'nın elini güçlendirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde mevcut kadroda bulunan oyunculara gelen talepleri değerlendirecek olan Karadeniz ekibi, gelecek ve gideceklerin mali yapısını tartarak karar verecek.

NWAKAEME'NİN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Trabzonspor'da geçirdiği 4 sezonun ardından sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme konusunda bordo-mavili kulüp, oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürürken, Nijeryalı futbolcunun kaderi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

HEDEF TÜM KULVARLARDA BAŞARI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önümüzdeki sezon zirveye oynayacak ve Avrupa'da ses getirebilecek bir takım yaratmak istiyor. Takımın ritmini ve temposunu artırmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı özellikle savunmaya ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibi bu sezon bu bölgede ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Orta saha ve forvet hattında oyuncu takviyesi planlayan bordo-mavililer, oyuncular arasında rekabet yaratmak istiyor.