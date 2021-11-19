Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho, ameliyat oldu

Trabzonspor'da ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan hücum oyuncusu Gervinho, Fransa'da ameliyat oldu.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Gervinho'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.