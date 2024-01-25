Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen\'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi

Trabzonspor'da, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen sezonu kapattı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Futbol A takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi'nde operasyonu planlanmaktadır." - TRABZON