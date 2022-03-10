Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti - Son Dakika
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Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti

10.03.2022 13:30
Marek Hamsik tedavi için ülkesine gitti

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, tedavi için ülkesi Slovakya'ya gitti.

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, tedavi için ülkesi Slovakya'ya gitti.

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in konsultasyon amacıyla ülkesine gittiği bildirildi. Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ baldır kas yaralanması nedeniyle tedavisine devam edilen Marek Hamsik, konsultasyon amacıyla Slovakya'ya gitmiştir. Futbolcumuza yarın MR görüntüleme ve diğer değerlendirmeler yapılacaktır" dedi - TRABZON

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Hakan Çelik, Trabzonspor, Slovakya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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