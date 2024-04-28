Trabzonsporlu Paul Onuachu, takım arkadaşlarının yardımıyla 3 gol attı

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 yenen Trabzonspor'da hücum oyuncusu Paul Onuachu, bugün 3 gol atmasında takım arkadaşlarının kendisine yardım ettiğini söyledi.

Onuachu, Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Tecrübeleriyle sıkıntılı durumun üstesinden geldiklerini anlatan Onuachu, "Bugün 3 gol atmamda takım arkadaşlarım bana yardım etti. Onların yardımı olmasıydı bu kadar gol atmayı başaramazdım. Tecrübeli oyuncu olduğunuzda, oyunu okuyabilince nerede pozisyon almanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ben de bu şansa eriştim diyebilirim. Oyunun nasıl gittiğini ya da neleri yapmam gerektiğini görüp ikinci yarıda takım arkadaşlarımla birlikte doğru şekilde uygulayarak 4-2'lik önemli bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Paul Onuachu, uzun süre sonra gol atmasının kendisine öz güven kazandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kolumdaki sakatlıktan dolayı şu an yüzde 100 hazır olmasam da elimden gelen en iyi mücadeleyi takım arkadaşlarım için kulübüm için vermeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarımın, kulübümün buna ihtiyacı var. Ben de bu ihtiyaca en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyorum. Böyle gollerle dönebilmek her zaman öz güveninizi arttırır. Çok etkileyici bir ilk yarı çıkartmasak da ikinci yarı özelinde karakter koyarak önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik soru üzerine Nijeryalı santrfor, "Bu soruya her zaman verebileceğim bir cevabım var. Burada mutluyum, burada kalmak istiyorum ama bu kulübümüzün kararı olacak." ifadelerini kullandı.

Onuachu, gol krallığı yarışında kendini nerede gördüğüne ilişkin soruyu ise "Uzun süre takımdan ayrı, sahalardan ayrı kaldıktan sonra oyun planlarına dahil olmak çok kolay değil. Aylar sonra bir dönüş gerçekleştirdim. Ben her maçı kendi özelinde değerlendirmeyi ve o maçta gol atabilirsem takıma katkıda bulunmayı düşünüyorum her zaman." şeklinde yanıtladı.