Trabzonsporlu taraftarlar, "şampiyonluk anlarını" sanal gerçeklik gözlüğüyle yaşayacak - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlar, "şampiyonluk anlarını" sanal gerçeklik gözlüğüyle yaşayacak

07.05.2022 14:12
Trabzonsporlu taraftarlar, "şampiyonluk anlarını" sanal gerçeklik gözlüğüyle yaşayacak

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan futbolcuların yaşadığı unutulmaz anları, 9 Mayıs Pazartesi günü sanal gerçeklik teknolojisiyle taraftarların beğenisine sunacak.

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan futbolcuların yaşadığı unutulmaz anları, 9 Mayıs Pazartesi günü sanal gerçeklik teknolojisiyle taraftarların beğenisine sunacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı bu sezon futbolcuların yaşadığı unutulmaz anlara ortak olmak isteyen taraftarlar için VR (sanal gerçeklik) gözlük teknolojisiyle bir etkinlik düzenleneceği belirtildi.

Taraftarların, maç önü konuşmalarından soyunma odası kutlamalarına kadar daha önce hiç görmedikleri en özel anları VR gözlük teknolojisi sayesinde görme fırsatına kavuşacakları ayrıca bu projeyle şampiyon takımın futbolcularıyla aynı atmosferi soluyacağı, en özel anları onlarla beraber deneyimleme şansı bulacakları vurgulandı.

Sanal gerçeklik gözlükleriyle şampiyon takımın iç dünyasına yolculuk yapmak isteyen tüm taraftarlar, Trabzon Forum Alışveriş Merkezi'nde saat 12.00'de başlayacak bu etkinliğe katılabilecek.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Pazartesi, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar, 'şampiyonluk anlarını' sanal gerçeklik gözlüğüyle yaşayacak - Son Dakika


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