Trabzonsporlulardan TFF'ye Eleştiri - Son Dakika
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Trabzonsporlulardan TFF'ye Eleştiri

Trabzonsporlulardan TFF\'ye Eleştiri

Kuzey Yıldızı Başkanı İsmail Turgut Öksüz, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na adalet çağrısı yaptı.

17.12.2024 12:33
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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, açıklamasında, "Yıllardır Türk futbolunda var olan hatta var olduğunuz günden bugüne isminizden, varlığınızdan sürekli söz ettiren biri olarak gündemdesiniz. Bizler sizi iyi tanırız. Trabzonspor başkan yardımcılığı, Trabzonspor başkanlığı ve şimdi de Türk futbolunun en tepesinde TFF başkanlığı makamındasınız. Bulunduğunuz konum tüm kulüplere eşit davranılması gereken bir yerdir. Sizin de vaadiniz, 'Adaletle yönetilen Türk futbolu' şeklindeydi. Fakat bugün yaşananlar yöneticilik ve başkanlık yaptığınız günlerde yaşananlarla aynıdır. Varlığınız, tavrınız, kararlarınız yaşananları değiştirmiyorsa sorunlar çözülmemiş, aynı kara düzen devam ediyor demektir. TFF başkanı olduğunuz günden bu yana ne gibi köklü değişiklikler yaptınız? Size kimler, neden operasyon yapsın? Varsaydığınız operasyonlar şahsınıza mı yoksa Türk futboluna mı yapılıyor? 'Konuşmak yok, icraat var' diyordunuz. Ne zaman açıklama yapmayı, tehdit içerikli mesajlar vermeyi bırakıp icraat yapmaya başlayacaksınız?

Bizler artık konuşmanızı değil, yaptırım gücünüzü göstermenizi bekliyoruz. Zira en çok sizden duyuyorduk; konuşmaktan çok icraat yapılması gerektiğini.

Yaşadıklarınız dün gibi...

Hatırlatalım; hakemleri Trabzon'da odaya kapatmanız, Kadıköy'de maç çıkışı yaşadıklarınız, yine bir Galatasaray maçıyla ligin beşinci haftasında Trabzonspor'u durdurma teşebbüsü vs.

O günlerde kendi camiasını koruyup, kollama makamındaydınız. Bugün adaleti tesis etmesi gereken makamdasınız. Mühür sizde İbrahim bey...

Bizler sizin Trabzonlu, Trabzonsporlu oluşunuza değil, adalet söylemlerinize güvenerek size destek olduk. Kayırılıp, kollanmak değil, adaletle yönetilmek istiyoruz. Makamlar tavrınızı mı değiştiriyor yoksa tavırlarınız menfaatlerinize göre mi şekilleniyor?

Artık konuşmayalım İbrahim bey, gereğini yapın!" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonsporlulardan TFF'ye Eleştiri - Son Dakika

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