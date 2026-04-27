Trabzonspor'u tek başına deviren Berkan Kutlu'nun üçüncü gol üzüntüsü
Trabzonspor'u tek başına deviren Berkan Kutlu'nun üçüncü gol üzüntüsü

27.04.2026 22:52
Konyaspor futbolcusu Berkan Kutlu, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı orta saha oyuncusu hat-trick yapamadığı için üzgün olduğunu belirterek ''3 gol atabilirdim, olmadı'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'un Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada iki gol atan Berkan Kutlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

''3 GOL ATABİLİRDİM''

"Performansına 10 üzerinden kaç puan verirsin?" sorusunu yanıtlayan Berkan Kutlu "O puanı taraftarlar versin. Orta saha, sol bek, stoper... Nerede gerekirse oynarım! Bugün goller bana nasip oldu, Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim. Buna biraz üzüldüm. Ağrım vardı ama ona rağmen takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

''İNŞALLAH SOL BEK OLARAK DEVAM ETMEM''

Son haftalarda sol bek oynaması hakkında konuşan Berkan Kutlu "İnşallah sol bek olarak devam etmem. Orta sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

