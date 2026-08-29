Trabzonspor\'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Konferans Ligi lig etabında ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un fikstürü belli oldu.

İŞTE TRABZONSPOR'UN RAKİPLERİ

Fatih Tekke önderliğindeki Trabzonspor; Freiburg, Kızılyıldız (D), Kuopion (D), Hearts, CSKA Sofya (D) ve Jablonec ile eşleşmişti. Bordo-mavililerin fikstürü belli oldu.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde maç takvimi şu şekilde: