Trafik Polisi ve Güreş Hakemi: Duygu Akbulut - Son Dakika
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Trafik Polisi ve Güreş Hakemi: Duygu Akbulut

Trafik Polisi ve Güreş Hakemi: Duygu Akbulut
21.07.2026 11:15
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İzmir'de hem trafik polisi hem de güreş hakemi olarak görev yapan Duygu Akbulut, başarıyla iki mesleği yürütüyor.

İzmir'de güreş hakemliği de yapan trafik polisi Duygu Akbulut, trafikte sürücü ve yayaların güvenliği, minderde ise rekabet için düdük çalıyor.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nden 2019 yılında mezun olan 28 yaşındaki Akbulut, mezuniyetinin ardından güreş hakemliğine yöneldi.

Kadın güreş hakemlerinin sayısının az olması ve hocasının tavsiyesi üzerine Türkiye Güreş Federasyonu'nun açtığı hakemlik kurslarına katılan Akbulut, teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayarak sınavı başarıyla geçti.

Kayseri'de 2023 yılında aday hakem olarak müsabakalarda görev almaya başlayan Akbulut, bir yandan hakemlik kariyerini sürdürürken polislik mesleğini tercih etti. 2024'te İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde göreve başlayan Akbulut, bölge hakemi olarak uluslararası ve olimpik stillerde düzenlenen farklı yaş ve sıklet kategorilerindeki müsabakalarda görev yapmayı sürdürüyor.

Trafikte sürücü ve yayaların güvenliği için görev yapan Akbulut, minderde ise kuralların tarafsız ve adil şekilde uygulanmasını sağlıyor.

Güreşten kopmadı

Duygu Akbulut, AA muhabirine, polislik mesleği ve hakemliği bir arada yürütmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ailesi ve mesai arkadaşlarının kendisini desteklediklerini belirten Akbulut, "Mesai arkadaşlarım bu konuyu duydukları zaman bana şaşkınlık içerisinde baktılar ve sürekli sorular sormaya başladılar. 'Nasıl idare ediyorsun, trafik polisliğiyle güreş hakemliği zor olmuyor mu?' gibi dönütler alıyorum. Severek yaptığım ve çocuklarla haşır neşir olduğum için hiçbir şekilde zorluk yaşamadığımı söylüyorum ve arkadaşlarım da bu konuda bana destek çıkıyorlar. Beni minderde gördüklerinde 'hemcinsimiz başarıyor' demeleri bana iyi hissettiriyor." dedi.

Kadın güreş hakemlerine yönelik önyargılarla da karşılaştığını anlatan Akbulut, "Mindere çıktığım zaman veliler, öğrenciler ve antrenörler 'kadın hakem mi yönetecek' diye tepkiler alıyorum. Yönettiğim zaman 'iyi ki kadın güreş hakemimiz yönetti' diyenler oldu. Güzel dönütler aldım." ifadelerini kullandı.

"Her iki meslekte adalet ön planda"

İki mesleğin de disiplin, tarafsızlık ve doğru karar verme becerisi gerektirdiğini vurgulayan Akbulut, yoğun çalışma temposuna rağmen zorlanmadığını belirtti.

Akbulut, iki meslekte de koordinasyonu düdük ile sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zorlanmıyorum çünkü her ikisinde de düdükle başlatıp düdükle bitiriyorum. Koordineyi düdükle sağlıyorum. Kuralları ve düzeni düdükle yönetebiliyorum. Her iki meslek de adalet, tarafsızlık, kritik kararlar verme becerisi gerektiriyor ve ben bunu uyguluyorum. Her iki rolde de kuralları uygulamak, gergin anları yönetmek disiplin ve sabır gerektiren bir iş. Ben de bunu icra etmeye çalışıyorum. Elimden gelen her şeyi de yapmaya devam ediyorum."

Bölge hakemi olarak edindiği deneyimi uluslararası arenaya taşımayı hedeflediğini ifade eden Akbulut, "Hedefim uluslararası kadın güreş hakemi olmak. Ülkemizi bu noktada temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Trafik, İzmir, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trafik Polisi ve Güreş Hakemi: Duygu Akbulut - Son Dakika

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