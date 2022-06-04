Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası

04.06.2022 20:44
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası

İtalya'da düzenlene Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler senkronize kategorisi finalinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu 6'ıncı, kadınlar senkronizede ise Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş 7. oldu.

İtalya'da düzenlene Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda erkekler senkronize kategorisi finalinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu 6'ıncı, kadınlar senkronizede ise Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş 7. oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rimini kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, büyük erkekler senkronize kategorisi elemelerinde finale yükseldi.

Erkekler senkronize finalinde milli cimnastikçiler Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, organizasyonu 6. sırada tamamladı.

Şampiyonada Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş, büyük kadınlar senkronize kategorisi elemelerinde finale yükselme başarısı gösterdi. Milli cimnastikçiler Elif Ceren Çolak ve Sıla Karakuş, final yarışlarında 7. sırayı aldılar

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Kaynak: AA

Hüseyin Engin, Elif Ceren, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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