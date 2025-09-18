Trampolinde Olimpiyat Hedefi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, trampolinde ilk hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

Özçelik, AA muhabirine, yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'de trampoline ilginin hızla arttığını söyledi.

Trampolinin Türkiye Cimnastik Federasyonunun olimpik üç ana branşından biri olduğuna işaret eden Özçelik, "Trampolin, diğerlerine göre daha yeni bir branş. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yoğun şekilde yapılıyor. Umduğumuzun üzerinde başarı elde ettik. Uluslararası yarışmalarda artık, 'Türkiye trampolinin merkezlerinden biri olmaya başladı.' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Trampolinin gelişmesi için teknik kapasiteyi artırmaya çalıştıklarını dile getiren Özçelik, "Yabancı antrenörler getirerek sporcularımızın gelişimine katkı sağladık. Şu an hedefimizde 6 kız, 2 erkek sporcumuz var. Bunlardan 2'si Samsun'dan. Çok büyük mesafe kat ettik. Önümüzdeki olimpiyat döngüsünde kota alacağımıza inanıyoruz. Ufak nüanslar kaldı, onları da aşarak olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'de 1000 civarında lisanslı trampolin sporcusu var

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile göreve geldiklerinde 9 bin civarında olan lisanslı sporcu sayısının bugün 90 binlere ulaştığını vurgulayan Cumhur Özçelik, şöyle devam etti:

"81 ilde kadrolu antrenör zorunluluğu geldi. Çok büyüdük. Trampolini her ile yaymadık çünkü bu spor, artistik cimnastiğe göre bizce zorluk derecesi daha farklı. Belli sayıda illerde yapılmasına karar verdik. Şu an 12-13 ilde yoğun şekilde trampolin yapılıyor. Bin civarında lisanslı sporcumuz var. Lisanssız olan daha fazla. Hızla büyümeye devam ediyoruz. Bunların içinden milli takım için 10-15 sporcuyu bulduğumuzda bizi uluslararası arenada götürüyor. O sporcularımız da var. Hedefimiz öncelikle olimpiyatlara katılabilmek, daha sonra madalya kazanmak."

Özçelik, Türkiye'nin trampolinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edildiğini ancak olimpiyatlarda temsil edilmediğini anlatarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları için bir veya iki sporcuyla kota almayı hedefliyoruz. Olimpiyatlarda kota çok sınırlı. Dünya genelinde yalnızca 16 kadın ve 16 erkek sporcu kota alabiliyor. Buna rağmen kendimize güveniyoruz ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların trampoline daha fazla ilgi duyduğuna dikkati çeken Özçelik, "Oran, yaklaşık yüzde 60'a 40. Görsel yönü güçlü bir branş. Antrenörlerimiz gelişti, sporcularımız dünyayı gördü, teknik olarak geliştiler. Hiç kimseden eksiğimiz kalmadı." diye konuştu.