Trampolinde Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trampolinde Olimpiyat Hedefi

18.09.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na trampolinle katılmayı hedefliyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, trampolinde ilk hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

Özçelik, AA muhabirine, yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'de trampoline ilginin hızla arttığını söyledi.

Trampolinin Türkiye Cimnastik Federasyonunun olimpik üç ana branşından biri olduğuna işaret eden Özçelik, "Trampolin, diğerlerine göre daha yeni bir branş. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yoğun şekilde yapılıyor. Umduğumuzun üzerinde başarı elde ettik. Uluslararası yarışmalarda artık, 'Türkiye trampolinin merkezlerinden biri olmaya başladı.' deniliyor." ifadelerini kullandı.

Trampolinin gelişmesi için teknik kapasiteyi artırmaya çalıştıklarını dile getiren Özçelik, "Yabancı antrenörler getirerek sporcularımızın gelişimine katkı sağladık. Şu an hedefimizde 6 kız, 2 erkek sporcumuz var. Bunlardan 2'si Samsun'dan. Çok büyük mesafe kat ettik. Önümüzdeki olimpiyat döngüsünde kota alacağımıza inanıyoruz. Ufak nüanslar kaldı, onları da aşarak olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'de 1000 civarında lisanslı trampolin sporcusu var

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile göreve geldiklerinde 9 bin civarında olan lisanslı sporcu sayısının bugün 90 binlere ulaştığını vurgulayan Cumhur Özçelik, şöyle devam etti:

"81 ilde kadrolu antrenör zorunluluğu geldi. Çok büyüdük. Trampolini her ile yaymadık çünkü bu spor, artistik cimnastiğe göre bizce zorluk derecesi daha farklı. Belli sayıda illerde yapılmasına karar verdik. Şu an 12-13 ilde yoğun şekilde trampolin yapılıyor. Bin civarında lisanslı sporcumuz var. Lisanssız olan daha fazla. Hızla büyümeye devam ediyoruz. Bunların içinden milli takım için 10-15 sporcuyu bulduğumuzda bizi uluslararası arenada götürüyor. O sporcularımız da var. Hedefimiz öncelikle olimpiyatlara katılabilmek, daha sonra madalya kazanmak."

Özçelik, Türkiye'nin trampolinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edildiğini ancak olimpiyatlarda temsil edilmediğini anlatarak, "2028 Los Angeles Olimpiyatları için bir veya iki sporcuyla kota almayı hedefliyoruz. Olimpiyatlarda kota çok sınırlı. Dünya genelinde yalnızca 16 kadın ve 16 erkek sporcu kota alabiliyor. Buna rağmen kendimize güveniyoruz ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların trampoline daha fazla ilgi duyduğuna dikkati çeken Özçelik, "Oran, yaklaşık yüzde 60'a 40. Görsel yönü güçlü bir branş. Antrenörlerimiz gelişti, sporcularımız dünyayı gördü, teknik olarak geliştiler. Hiç kimseden eksiğimiz kalmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Los Angeles, Türkiye, Eğitim, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trampolinde Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:05:49. #7.11#
SON DAKİKA: Trampolinde Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.