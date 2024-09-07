TransAnatolia Yarışı Van'da Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TransAnatolia Yarışı Van'da Sona Erdi

TransAnatolia Yarışı Van\'da Sona Erdi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen, Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia, 14'üncü yılında son durak olan Van'da tamamlandı.

07.09.2024 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen, Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia, 14'üncü yılında son durak olan Van'da tamamlandı.

Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia 31 Ağustos'ta Mersin'den start aldı. 14'üncü kez düzenlenen yarışa Türkiye'nin yanı İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve Birleşik Krallık'tan sporcular katıldı. Yarışlar Mersin'den başlayıp ilk kez motor sporlarına ev sahipliği yapan Van'da sona erdi. Yerli ve yabancı sporcuların katıldığı ve 2 bin 200 kilometrelik parkurda motosiklet kategorisinde Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 18 saat 47 dakika 58 saniye ile birinci olurken, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi, 18 saat 49 dakika 62 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani, 19 saat 28 dakika 11 saniye ile yarışı üçüncü tamamladı. Otomobil klasmanı SSV kategorisinde Büyük Britanya ve Fransa'dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 20 saat 28 dakika 14 saniye ile birinci olurken, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi 22 saat 10 dakika 23 saniye ile ikinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi ise 22 saat 23 dakika 46 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

Otomobil kategorisinde de Dacia Duster ile Romanya'dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 27 saat 16 dakika 29 saniye ile birinci oldu. Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce - Uğur Tepe 37 saat 36 dakika ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi 67 saat 3 dakika 21 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

Yarışların sona ermesinin ardından Van Müzesi önünde ödül töreni düzenlendi. Törene Van Valisi Sayın Ozan Balcı, TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, kurum amirleri katıldı. Vali Balcı, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Katılım sağlayan yerli ve yabancı yarışmacılara teşekkür ederim" dedi. Törende konuşan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ise motor sporlarında 14 yıldır bu aktiviteyi yapmanın büyük özveri isteğini belirterek, bu büyük organizasyonda emeği geçen tül ekibe teşekkür etti.

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen, "3 bin yıllık geçmişe sahip kentinize bu yüzyıllar boyunca herhalde yüzlerce kervan gelmiştir. Ama tahmin ediyorum 21. yüzyılda gelen ilk kervan biziz. 13 ülkeden 150 araçla TransAnatolia kervanı Mersin'den yola çıktı ve bugün Van'da. Ülkemizin zengin coğrafyası, tarihi ve kültürü yabancı konuklarımıza o kadar mutluluk ve keyif verdi ki buraya gelinceye kadar biz bu sebeple ülkemizin tanıtımına katkı sağladığımız için çok mutluyuz. 14'üncü TransAnatoliayı kazasız belasız Van'da bitirdik. Van'da bulunmaktan hepimiz çok mutluyuz. Bize gösterdiğiniz misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Otomobil, Etkinlik, Türkiye, Gençlik, Güncel, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia Yarışı Van'da Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: TransAnatolia Yarışı Van'da Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement