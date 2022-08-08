Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı - Son Dakika
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Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı

08.08.2022 11:32

Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray, Evander'in transferinden vazgeçmesinin ardından West Ham United forması giyen Nikola Vlasic'i listeye aldı.

Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Erden Timur önderliğinde transfer çalışmalarına devam ediyor.

HEDEF NIKOLA VLASIC

Merakla beklenen yıldız futbolcu Evander transferini askıya alınmasından sonra yeni arayışlara yönelen yönetim, transfer sezonu kapanmadan yeni isimleri renklerine bağlamayı istiyor. Fanatik'in haberine göre ise Galatasaray, West Ham United forması giyen Nikola Vlasic ile ilgileniyor.

WOLVERHAMPTON'LA TRANSFER YARIŞI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu için İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de ilgisi büyük. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan Vlasic 2021 yılında West Ham United'a 30 milyon euro bedelle transfer oldu. Geçen sezon 36 maçta forma giyen Vlasic, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı.

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SON DAKİKA: Galatasaray, aradığı 10 numarayı İngiltere'de buldu! West Ham United forması giyen Vlasic'in transferi için gaza basıldı - Son Dakika
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