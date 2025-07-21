Transfer olacak mı? Hakan\'ın Ali Koç\'a ne söylediği ortaya çıktı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ilgilendiği Inter'de oynayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde önemli gelişmeler yaşandı.

ALİ KOÇ'A NE DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Koç, milli oyuncuya durumunu ve şartlarını sordu, Hakan ise "Başkanım benim Fenerbahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa Fenerbahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmaları hızlandırıldı.

10 MİLYON EURO MAAŞ VE 3+1 YILLIK KONTRAT İSTİYOR

Inter'in 30 milyon euro bonservis talep ettiği Hakan'ın Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon euro ve 3+1 yıllık kontrat istediği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe, bonservisin ilk etapta 20 milyon euroya inmesini, Hakan'ın da 7.5 milyon euroya düşmesini bekliyor.