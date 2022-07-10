Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor - Son Dakika
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Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor

10.07.2022 17:28

İzmir ekibi Altay, transfer yasağı, golcüler Paixao ve Bamba'nın da takımdan ayrılması ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Deniz Kadah'ın tedavisinin sürmesi sonrası sürpriz bir hamle hazırlığı içerisine girdi. İzmir ekibinde 17 Mayıs 2019'da jübile yapan eski santrfor Murat Uluç'un, yeniden Altay forması giymek için futbola döneceği ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezonun son bölümünden bu yana teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki eski futbolcu Murat Uluç'un futbola dönme hazırlığında olduğu öğrenildi.

2019'DA JÃœBİLE YAPMIŞTI

Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde golcüler Paixao ve Bamba'nın takımdan ayrılması, henüz yeni sözleşme imzalamayan Deniz Kadah'ın tedavisinin sürmesi nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşanırken, yönetim 17 Mayıs 2019'da Altay'da jübile yapan eski santrfor Murat Uluç'a sarıldı.

Transferi yasağı bulunan Altay'da benzeri az görülür hamle! Jübile yapan eski golcüsü futbola geri dönüyor

"SAHAYA ÇIKSA OYNAR"

Geçen sezon antrenmanlarda zaman zaman çift kale maçlarda hünerlerini sergileyen Murat Uluç'un attığı gollerle formundan bir şey kaybetmediğini gösterdiği ve kurmayların, "Sahaya çıksa oynar" yorumları yaptığı belirtildi.

Transferi yasağı bulunan Altay'da benzeri az görülür hamle! Jübile yapan eski golcüsü futbola geri dönüyor

MURAT ULUÇ TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKMAYA BAŞLADI

Elinde genç golcü Nurettin dışında alternatifi bulunmayan Altay, her ihtimale karşı Murat Uluç'u takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı. Son olarak Altay forması giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Murat Uluç, iş başa düşerse antrenör lisansını iptal edip, futbolcu lisansı çıkaracak. Altay'da 1 yıllık sözleşme imzalanan kaptan İbrahim de 41 yaşına bastı.

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Kaynak: DHA

Deniz Kadah, Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor - Son Dakika
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