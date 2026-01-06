Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
06.01.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, orta sahaya takviye için Lazio forması giyen Matteo Guendouzi transferinde önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertlilerin Lazio'ya 25 milyon euroluk teklif sunduğu, oyuncu tarafıyla ise maaş anlaşmasına vardığı aktarıldı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için Lazio ile görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun özellikle kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki Fransız yıldız için İtalyan kulübüne 25 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.

BONUS PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR

Başkan Sadettin Saran'ın da bizzat dahil olduğu temaslarda büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, Lazio cephesinin bonservis bedeline ek bonus maddeleri konusunda pazarlık yürüttüğü öğrenildi. Görüşmelerin bu başlıkta sürdüğü belirtiliyor.

Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

OYUNCU CEPHESİ TAMAM: YILLIK 4 MİLYON EURO

Transferde en kritik aşamalardan biri olan oyuncu tarafında ise pürüz kalmadı. Guendouzi'nin Lazio'da yıllık 2,5 milyon euro kazandığı hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin Fransız orta saha ile yıllık 4 milyon euro maaş ve performansa dayalı bonuslar üzerinden el sıkıştığı aktarıldı.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Transferin artık son düzlüğe girdiği, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yaparak Guendouzi'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

10:26
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta’nın kardeşiymiş
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş
10:20
Listede kimler yok ki Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici
10:15
Görüntü Konya’daki bir camiden Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:50:08. #7.11#
SON DAKİKA: Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.