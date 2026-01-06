Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için Lazio ile görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, teknik direktör Domenico Tedesco'nun özellikle kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki Fransız yıldız için İtalyan kulübüne 25 milyon euro teklif ettiği kaydedildi.
Başkan Sadettin Saran'ın da bizzat dahil olduğu temaslarda büyük oranda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, Lazio cephesinin bonservis bedeline ek bonus maddeleri konusunda pazarlık yürüttüğü öğrenildi. Görüşmelerin bu başlıkta sürdüğü belirtiliyor.
Transferde en kritik aşamalardan biri olan oyuncu tarafında ise pürüz kalmadı. Guendouzi'nin Lazio'da yıllık 2,5 milyon euro kazandığı hatırlatılırken, Fenerbahçe'nin Fransız orta saha ile yıllık 4 milyon euro maaş ve performansa dayalı bonuslar üzerinden el sıkıştığı aktarıldı.
Transferin artık son düzlüğe girdiği, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde resmi açıklamayı yaparak Guendouzi'yi bu hafta İstanbul'a getirmeyi hedeflediği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor - Son Dakika
