O sporcuya milli takımdan davet - Son Dakika
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O sporcuya milli takımdan davet

03.08.2022 10:50
O sporcuya milli takımdan davet

TREDAŞ SPOR U12 Kız Basketbol Takımı oyuncusu Nehir Özgür, basketbol milli takım kampına davet edilerek, Tekirdağ'da kendi kategorisinde seçilen ilk oyuncu oldu.

TREDAŞ SPOR U12 Kız Basketbol Takımı oyuncusu Nehir Özgür, basketbol milli takım kampına davet edilerek, Tekirdağ'da kendi kategorisinde seçilen ilk oyuncu oldu.

Trakya'da faaliyetlerini sürdüren TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, Tekirdağ ilinde U12 Kızlar kategorisinde milli takım kampına oyuncu gönderen tek kulüp oldu. Bin kişiyi aşkın sporcunun katıldığı elemeleri geçerek Kırklareli'ndeki kampa davet edilen Nehir Özgür, böylece kendi yaş grubunda en iyi 40 sporcudan biri olarak dikkat çekti.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü Antrenörü Çiğdem Göroğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, TREDAŞ Spor'un kurulduğu günden bu yana gerek bölgesinde, gerekse de ülke basketboluna hizmet ettiğini ifade etti.

Göroğlu şöyle konuştu:

"Yüzlerce sporcuyu Türk basketboluna kazandırdık ve kulübümüzün misyonu çerçevesinde kazandırmaya da devam edeceği. Nehir, Trakya bölgesinden Milli Takımlara seçilen 2 sporcudan bir tanesi. Tekirdağ da ise kendi kategorisinde seçilen tek sporcu. Bu bizim için büyük bir gurur." - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilen uyuşturucu operasyonla ele geçirildi
Kaynak: İHA

Milli Takım, basketbol, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O sporcuya milli takımdan davet - Son Dakika

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