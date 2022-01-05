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TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu - Son Dakika

TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu

05.01.2022 11:20
TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu

TREDAŞ Spor U14 Kız ve Erkek takımları, 2021-2022 Türkiye Basketbol Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan U14 Kızlar ve Erkekler Ligi'nde Tekirdağ Şampiyonu oldu.

TREDAŞ Spor U14 Kız ve Erkek takımları, 2021-2022 Türkiye Basketbol Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan U14 Kızlar ve Erkekler Ligi'nde Tekirdağ Şampiyonu oldu. Şampiyon takımlar, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek Marmara Bölge Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

TREDAŞ U14 Kız takımı, 6 takımın katıldığı ligde tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. U14 Erkek takımı ise 12 takımın katıldığı ligde zorlu maçların ardından şampiyonluğa ulaştı. TREDAŞ Spor Antrenörü Çiğdem Göroğlu yaptığı açıklamada, kulüplerini yıllar önce kurulma amacının, spora ve sporcuya destek olmasının yanında, sağlıklı, ahlaklı ve topluma karşı mutlu bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Göroğlu, şunları söyledi:

"Hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına kendini anlama ve belli bir topluluğun içinde yer alabilme fırsatını verme amacındayız. Amacımıza ulaşmak için basketbolu her zaman araç olarak kullandık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve kulübümüz işbirliği ile kız çocuklarının spora yönlendirilmesi ve geleceğin yıldız sporcularını yetiştirip sosyal sorumluluk projemizi devam ettirmek amacındayız. Bizlere destek olan kulüp yönetimine teşekkürler. Ayrıca, kulübümüze antrenör ve kız sporcu desteğinde bulunan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'e, Spor Şube Müdürü Abdullah Yılmaz'a, İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu'ya ve Okul Sporları Şube Müdürü Adem Hiçyılmaz'a teşekkürler."

Antrenör Hakan Sınırlı da, zor bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, takımın bu zorlukların üstesinden geldiğini ve sonunda hak edilen şampiyonluklar yaşadıklarını ifade etti. Sınırlı, "Zorlu bu sağlık süreciyle birlikte çalışmalarımıza hep devam ettik. Zor maçlar oynadık ama yılmadık ve sonunu çok şükür şampiyonlukla taçlandırdık. TREDAŞ ailesi olarak çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu
TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu
TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu
TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu

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basketbol, Şampiyon, Tekirdağ, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TREDAŞ U14 kız ve erkek takımları Tekirdağ şampiyonu oldu - Son Dakika
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