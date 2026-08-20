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Trendyol 1. Lig 3. Hafta Başlıyor

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Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Bursaspor ile yarın saat 21.30'da karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta, yarın oynanacak tek mücadeleyle başlayacak.

Haftanın açılış maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre ligde 3. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.30 Bodrum FK-Muğlaspor (Bodrum İlçe)

21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Antalya)

23 Ağustos Pazar:

17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)

21.30 Vanspor FK-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK (4 Eylül)

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Bursaspor, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 3. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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