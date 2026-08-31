Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor

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Trendyol 1. Lig'de 5. hafta 4 maçla yarın başlıyor. Takımlar, hayati karşılaşmalara çıkacak.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (4 Eylül)

20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)

20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA

Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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