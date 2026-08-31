Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta 4 maçla yarın başlıyor. Takımlar, hayati karşılaşmalara çıkacak.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 5. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
2 Eylül Çarşamba:
17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (4 Eylül)
20.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)
3 Eylül Perşembe:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Aktepe)
20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 5. Hafta Başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?