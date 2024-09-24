Trendyol 1. Lig 6. Hafta Sonuçları

Spor

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 13'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Sonuçlar

Ligde 6. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK- Esenler Erokspor: 2-0

Manisa FK- Yeni Malatyaspor: 5-1

Siltaş Yapı Pendikspor- Gençlerbirliği: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler- Boluspor: 1-1

MKE Ankaragücü- Sakaryaspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Central Hospital Ümraniyespor- Adanaspor: 5-2

Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: 0-2

Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: 1-3

Puan durumu

1. Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

O G B M A Y AV P 1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 6 4 1 1 11 4 7 13 2.KOCAELİSPOR 6 4 0 2 8 7 1 12 3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 6 3 2 1 13 7 6 11 4.GENÇLERBİRLİĞİ 6 3 2 1 6 4 2 11 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 6 3 1 2 10 5 5 10 6.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 6 3 1 2 12 10 2 10 7.ERZURUMSPOR FK 6 3 0 3 8 5 3 9 8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 6 2 3 1 5 2 3 9 9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 2 3 1 7 5 2 9 10.FATİH KARAGÜMRÜK 6 2 3 1 10 9 1 9 11.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 6 3 0 3 10 9 1 9 12.MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 0 3 8 7 1 9 13.TEKSÜT BANDIRMASPOR 6 2 2 2 7 7 0 8 14.SAKARYASPOR 6 1 4 1 7 6 1 7 15.AHLATCI ÇORUM FK 6 1 3 2 7 8 -1 6 16.BOLUSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6 17.ŞANLIURFASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6 18.ADANASPOR 6 1 2 3 9 17 -8 5 19.ESENLER EROKSPOR 5 1 0 4 5 9 -4 3 20.YENİ MALATYASPOR 5 0 0 5 1 16 -15 -3 NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi. NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi. 7. hafta Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle: 27 Eylül Cuma: 20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir) 28 Eylül Cumartesi: 16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül) 19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman) 29 Eylül Pazar: 16.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor) 16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan) 19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı) 19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana) 30 Eylül Pazartesi: 20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat) 20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA