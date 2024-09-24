Trendyol 1. Lig 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 6. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig 6. haftasında Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.

24.09.2024 04:17
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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 13'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Sonuçlar

Ligde 6. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK- Esenler Erokspor: 2-0

Manisa FK- Yeni Malatyaspor: 5-1

Siltaş Yapı Pendikspor- Gençlerbirliği: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler- Boluspor: 1-1

MKE Ankaragücü- Sakaryaspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Central Hospital Ümraniyespor- Adanaspor: 5-2

Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: 0-2

Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: 1-3

Puan durumu

1. Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR6411114713
2.KOCAELİSPOR640287112
3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ6321137611
4.GENÇLERBİRLİĞİ632164211
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK6312105510
6.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR63121210210
7.ERZURUMSPOR FK63038539
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER62315239
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ62317529
10.FATİH KARAGÜMRÜK623110919
11.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL630310919
12.MKE ANKARAGÜCÜ63038719
13.TEKSÜT BANDIRMASPOR62227708
14.SAKARYASPOR61417617
15.AHLATCI ÇORUM FK613278-16
16.BOLUSPOR613267-16
17.ŞANLIURFASPOR6204713-66
18.ADANASPOR6123917-85
19.ESENLER EROKSPOR510459-43
20.YENİ MALATYASPOR5005116-15-3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

7. hafta

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

16.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Puan Durumu, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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