Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor Kadın Taraftarları Artırıyor

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Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Teksüt Bandırma spor'un basın sözcüsü Özel Aydın, takımın maçlarına kadın taraftarın ilgisinin arttığını söyledi.

Aydın, yaptığı açıklamada, izleyicilere iyi futbol izletmeyi, oynadığı futbolla takdir edilen bir takım olmayı amaçladıklarını anlattı.

Taraftarıyla örnek, lige renk getiren bir takım olmayı da hedeflediklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Onursal Başkanımız Onur Göçmez liderliğinde başlattığımız kampanyayla tribünlerde daha çok kadın ve genç taraftar görmek istiyoruz. Bu nedenle stadyumlarda kadın ve çocukların maç izleyebileceklerine inanıyor ve destekliyoruz. Sürdürdüğümüz kampanya dahilinde iç sahadaki Bandırmaspor müsabakalarını izlemek isteyen kadın taraftarımızın Passolig kartlarına maç biletlerini biz yüklüyoruz."

Aydın, ayrıca bordo beyazlı ekibin iç saha karşılaşmalarında 65 yaş üstü taraftarlar ve öğrencilerin Passolig kartlarına maç biletlerinin yüzde 50 indirimli olduğunu ifade etti.

Bu sayede tribünlerde özellikle kadın taraftar sayısının arttığını, küfürlü tezahüratların azaldığını vurgulayan Aydın, "Bu uygulamanın diğer spor kulüplerine de örnek olmasını hatta TFF tarafından bir kampanyaya dönüştürülerek tüm kulüpler tarafından da uygulanmasını tavsiye ediyoruz." dedi.