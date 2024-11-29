Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor Kadın Taraftarları Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor Kadın Taraftarları Artırıyor

Bandırmaspor, kadın ve genç taraftar için özel kampanya başlatarak tribünlerdeki katılımı artırıyor.

29.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Teksüt Bandırma spor'un basın sözcüsü Özel Aydın, takımın maçlarına kadın taraftarın ilgisinin arttığını söyledi.

Aydın, yaptığı açıklamada, izleyicilere iyi futbol izletmeyi, oynadığı futbolla takdir edilen bir takım olmayı amaçladıklarını anlattı.

Taraftarıyla örnek, lige renk getiren bir takım olmayı da hedeflediklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Onursal Başkanımız Onur Göçmez liderliğinde başlattığımız kampanyayla tribünlerde daha çok kadın ve genç taraftar görmek istiyoruz. Bu nedenle stadyumlarda kadın ve çocukların maç izleyebileceklerine inanıyor ve destekliyoruz. Sürdürdüğümüz kampanya dahilinde iç sahadaki Bandırmaspor müsabakalarını izlemek isteyen kadın taraftarımızın Passolig kartlarına maç biletlerini biz yüklüyoruz."

Aydın, ayrıca bordo beyazlı ekibin iç saha karşılaşmalarında 65 yaş üstü taraftarlar ve öğrencilerin Passolig kartlarına maç biletlerinin yüzde 50 indirimli olduğunu ifade etti.

Bu sayede tribünlerde özellikle kadın taraftar sayısının arttığını, küfürlü tezahüratların azaldığını vurgulayan Aydın, "Bu uygulamanın diğer spor kulüplerine de örnek olmasını hatta TFF tarafından bir kampanyaya dönüştürülerek tüm kulüpler tarafından da uygulanmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Özel Aydın, Trendyol, Futbol, Yaşam, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor Kadın Taraftarları Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor Kadın Taraftarları Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.