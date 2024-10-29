Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.
Zirve yarışındaki Kocaelispor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 4-2 yenildi. Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü sahasında 4-0 yenerek puanını 19'a yükseltti ve Kocaelispor'un averajla önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.
Sonuçlar
Ligde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük- Adanaspor: 4-0
Central Hospital Ümraniyespor- Yeni Malatyaspor: 2-0
Ahlatcı Çorum FK- Gençlerbirliği: 1-0
Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-3
MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 4-2
Teksüt Bandırmaspor- Sakaryaspor: 3-2
Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 4-0
Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-1
Uğur Okulları İstanbulspor- Boluspor: 1-2
Manisa FK-Esenler Erokspor: 0-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|10
|6
|1
|3
|15
|6
|9
|19
|2.KOCAELİSPOR
|10
|6
|1
|3
|14
|11
|3
|19
|3.FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|5
|3
|2
|19
|10
|9
|18
|4.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|4
|18
|5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|10
|5
|2
|3
|18
|13
|5
|17
|6.ESENLER EROKSPOR
|10
|5
|1
|4
|18
|12
|6
|16
|7.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|5
|1
|4
|15
|11
|4
|16
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|10
|4
|3
|3
|15
|10
|5
|15
|9.BOLUSPOR
|10
|4
|3
|3
|12
|9
|3
|15
|10.MANİSA FK
|10
|4
|2
|4
|14
|11
|3
|14
|11.ŞANLIURFASPOR
|10
|4
|2
|4
|17
|17
|0
|14
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|3
|5
|2
|11
|12
|-1
|14
|13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|-2
|14
|14.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|10
|4
|1
|5
|13
|13
|0
|13
|15.AHLATCI ÇORUM FK
|10
|3
|4
|3
|10
|10
|0
|13
|16.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|3
|4
|3
|10
|10
|0
|13
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|3
|3
|4
|7
|8
|-1
|12
|18.SAKARYASPOR
|10
|2
|4
|4
|13
|17
|-4
|10
|19.ADANASPOR
|10
|1
|3
|6
|10
|27
|-17
|6
|20.YENİ MALATYASPOR
|10
|0
|0
|10
|4
|30
|-26
|-3
11. hafta maçları
Ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)
3 Kasım Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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