Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Tamamlandı

Esenler Erokspor, Manisa FK'yı 1-0 ile geçti. Erzurumspor liderliği ele aldı.

29.10.2024 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Zirve yarışındaki Kocaelispor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 4-2 yenildi. Erzurumspor FK, Keçiörengücü'nü sahasında 4-0 yenerek puanını 19'a yükseltti ve Kocaelispor'un averajla önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar

Ligde 10. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fatih Karagümrük- Adanaspor: 4-0

Central Hospital Ümraniyespor- Yeni Malatyaspor: 2-0

Ahlatcı Çorum FK- Gençlerbirliği: 1-0

Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-3

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 4-2

Teksüt Bandırmaspor- Sakaryaspor: 3-2

Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: 4-0

Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor- Boluspor: 1-2

Manisa FK-Esenler Erokspor: 0-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK10613156919
2.KOCAELİSPOR106131411319
3.FATİH KARAGÜMRÜK105321910918
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR105321410418
5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR105231813517
6.ESENLER EROKSPOR105141812616
7.MKE ANKARAGÜCÜ105141511416
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK104331510515
9.BOLUSPOR10433129315
10.MANİSA FK104241411314
11.ŞANLIURFASPOR104241717014
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ103521112-114
13.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR104241214-214
14.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR104151313013
15.AHLATCI ÇORUM FK103431010013
16.AMED SPORTİF FAALİYETLER103431010013
17.GENÇLERBİRLİĞİ1033478-112
18.SAKARYASPOR102441317-410
19.ADANASPOR101361027-176
20.YENİ MALATYASPOR100010430-26-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

11. hafta maçları

Ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor (Esenler Erokspor)

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük (Yıldız Entegre Kocaeli)

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü (Iğdır Şehir)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor (Eryaman)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Puan Durumu, Ankaragücü, Trendyol, Erzurum, Kocaeli, Esenler, Manisa, ankara, Futbol, Yaşam, Spor, MKE, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 04:39:32. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 10. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.