Trendyol 1. Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Pendikspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
17 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan
19.15 Esenler Erokspor- Yeni Malatyaspor: Mehmet Ali Özer
19.15 Erzurumspor FK- MKE Ankaragücü: Ozan Ergün
21.45 Manisa FK- Sakaryaspor: Alpaslan Şen
18 Ağustos Pazar:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK- Adanaspor: Burak Pakkan
19.15 Gençlerbirliği- Boluspor: Çağdaş Altay
19.15 Ahlatcı Çorum FK- Fatih Karagümrük: Gürcan Hasova
21.45 Şanlıurfaspor-Central Hospital Ümraniyespor: Furkan Aksuoğlu
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uğur Okulları İstanbulspor: Fatih Tokail
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