Trendyol 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Belirlendi

26.02.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesi TFF tarafından açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle

Yarın:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
Galatasaray’da Juventus maçı öncesi büyük tehlike Galatasaray'da Juventus maçı öncesi büyük tehlike

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 14:01:20. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 28. Hafta Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.