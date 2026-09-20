Trendyol 1. Lig'de 8. hafta tamamlandı, Kayserispor ve Bursaspor 19 puanda - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta tamamlandı, Kayserispor ve Bursaspor 19 puanda

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Trendyol 1. Lig'de 8. hafta yapılan 4 maçla sona erdi. Deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 yenen Metro Holding Kayserispor 19 puanla liderliğini korurken, Batman Petrolspor'u 1-2 mağlup eden Bursaspor da 19 puanla averajla ikinci sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta yapılan 4 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yi, Metro Holding Kayserispor konuk olduğu Mardin 1969 Spor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Orfa Yapı Pendikspor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

Haftaya 16 puan ve averajla lider giren Kayserispor, Mardin deplasmanından 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korudu. Averajla ikinci sırada bulunan Bursaspor, kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

1. Lig'de 8. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1

Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: 1-1

SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 2-1

Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-2

Batman Petrolspor-Bursaspor: 1-2

Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: 1-1

Manisa FK-İstanbulspor: 0-1

Mardin 1969 Spor-Metro Holding Kayserispor: 0-1

Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK: 3-0

Puan durumu

Ligde sona eren 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR86111531219
2.BURSASPOR8611167919
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK8512127516
4.BATMAN PETROLSPOR85121513216
5.SMS GRUP SARIYER8422119214
6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ83411710713
7.MARDİN 1969833295412
8.ANTALYASPOR84041413112
9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK83321211112
10.MUĞLASPOR825187111
11.BANDIRMASPOR8242125710
12.ORFA YAPI PENDİKSPOR82421013-310
13.MANİSA FK8233121209
14.BODRUM FK81527618
15.EKENLER BETON SİVASSPOR8152911-28
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR813469-36
17.TURKA ESENLER EROKSPOR8053410-65
18.İSTANBULSPOR8125719-125
19.ARTI DEĞER VANSPOR FK8134817-94
20.BOLUSPOR8017320-171
Not: Artı Değer Vanspor FK'nin 2 puanı silinmiştir.

9. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın maç programı şu şekilde:

9 Ekim Cuma:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Kaynak: AA
Batman PetrolsporMetro HoldingKayserisporBursasporTrendyolMardinFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 8. hafta tamamlandı, Kayserispor ve Bursaspor 19 puanda - Son Dakika
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