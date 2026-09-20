Trendyol 1. Lig'de 8. hafta tamamlandı, Kayserispor ve Bursaspor 19 puanda

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta yapılan 4 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yi, Metro Holding Kayserispor konuk olduğu Mardin 1969 Spor'u 1-0, Antalyaspor ise sahasında Artı Değer Vanspor FK'yi 3-0 mağlup etti. Orfa Yapı Pendikspor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

Haftaya 16 puan ve averajla lider giren Kayserispor, Mardin deplasmanından 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korudu. Averajla ikinci sırada bulunan Bursaspor, kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Sonuçlar

1. Lig'de 8. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1

Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: 1-1

SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 2-1

Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-2

Batman Petrolspor-Bursaspor: 1-2

Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: 1-1

Manisa FK-İstanbulspor: 0-1

Mardin 1969 Spor-Metro Holding Kayserispor: 0-1

Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK: 3-0

Puan durumu

Ligde sona eren 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 8 6 1 1 15 3 12 19 2.BURSASPOR 8 6 1 1 16 7 9 19 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 8 5 1 2 12 7 5 16 4.BATMAN PETROLSPOR 8 5 1 2 15 13 2 16 5.SMS GRUP SARIYER 8 4 2 2 11 9 2 14 6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 8 3 4 1 17 10 7 13 7.MARDİN 1969 8 3 3 2 9 5 4 12 8.ANTALYASPOR 8 4 0 4 14 13 1 12 9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 8 3 3 2 12 11 1 12 10.MUĞLASPOR 8 2 5 1 8 7 1 11 11.BANDIRMASPOR 8 2 4 2 12 5 7 10 12.ORFA YAPI PENDİKSPOR 8 2 4 2 10 13 -3 10 13.MANİSA FK 8 2 3 3 12 12 0 9 14.BODRUM FK 8 1 5 2 7 6 1 8 15.EKENLER BETON SİVASSPOR 8 1 5 2 9 11 -2 8 16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 8 1 3 4 6 9 -3 6 17.TURKA ESENLER EROKSPOR 8 0 5 3 4 10 -6 5 18.İSTANBULSPOR 8 1 2 5 7 19 -12 5 19.ARTI DEĞER VANSPOR FK 8 1 3 4 8 17 -9 4 20.BOLUSPOR 8 0 1 7 3 20 -17 1 Not: Artı Değer Vanspor FK'nin 2 puanı silinmiştir. Not: Artı Değer Vanspor FK'nin 2 puanı silinmiştir. 9. haftanın programı Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın maç programı şu şekilde: 9 Ekim Cuma: 17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül) 17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe) 20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar) 20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir) 10 Ekim Cumartesi: 13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk) 16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe) 19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 11 Ekim Pazar: 16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş) 19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Kaynak: AA