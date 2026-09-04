Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig\'de Bodrum FK ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında Turka Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Kocaçoban, Mehmet Erdoğan

Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Emre Kaplan, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya (Dk. 89 Devrim Şahin), Adem Metin Türk (Dk. 46 Providence), Boran Başkan (Dk. 46 Ege Arslan), Ali Habeşoğlu (Dk. 70 Aboubakar), Ege Bilsel, Loshaj (Dk. 76 Enes Koç)

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Claro, Bahadır Öztürk, Erkan Kaş (Dk. 71 Enes Alıç), Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Janvier (Dk. 71 Buljubasic), Kanga, Yusuf Erdoğan (Dk. 66 Burak Çoban), Zeqiri (Dk. 46 Faye), Samudio (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Boran Başkan, Dk. 31 Berşan Yavuzay, Dk. 49 Providence, Dk. 78 Emre Kaplan (Bodrum FK), Dk. 45+1 Erkan Kaş, Dk. 90 Mikail Okyar, Dk. 90+3 Hayrullah Bilazer (Turka Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçı 0-0 bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika

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