Trendyol 1. Lig'de Boluspor sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu; Diouf 13 ve 21. dakikalarda fileleri havalandırdı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Boluspor sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu; Diouf 13 ve 21. dakikalarda fileleri havalandırdı

Trendyol 1. Lig\'de Boluspor sahasında Keçiörengücü\'ne 2-0 mağlup oldu; Diouf 13 ve 21. dakikalarda fileleri havalandırdı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 kaybetti. Konuk ekibin senegalli golcüsü Mame Diouf, 13. dakikada kafa vuruşuyla, 21. dakikada da yaptığı kafa vuruşuyla iki gol atarak takımına galibiyeti getirdi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekipte Escobar, Alptekin Çaylı ve Abdulsamet Kırım sarı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sağ kanattan geliştirilen atakta topla buluşan Roshi, rakibi Abdulsamet'i geçerek ilerledi ve ortasını yaptı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top, kale direğine çarparak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada Ezeh'in ortasında topa yükselen Diouf, yaptığı kafa vuruşuyla topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 0-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir

Boluspor: A. Tafas, K. Cuesta, Arda Tuğra Saygı (Furkan Emin Kaçmaz dk.77), Bartu Göçmen, Abdulsamet Kırım, Alptekin Çaylı, H. Diaz (Tolunay Artuç dk. 59), Muhammed Mert (Deniz Yıldız dk. 66), Gonzalez, Escobar (Ahmet Can Özdemir dk. 77), Ege Özkayımoğlu (Zeki Dursun dk. 59)

Yedekler: Ali Çırak, Can Arda Yılmaz, Temel Çakmak, Muhammet Özkan, Elvin Yunuszade

Teknik Direktör: Daniel Farrar

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Wellington, Abdullah Çelik, Berkan Keskin, Süleyman Luş, Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk. 84), İshak Karaoğul (Halil Can Ayan dk. 69), Raice (Jefferson dk. 69), Roshi (Moryke Fofana dk. 80), Okwuchukwu Ezeh (Enes Yılmaz dk.80), Mame Diouf

Yedekler: Oğuzcan Çalışkan, Yunus Metin, Recep Berat Taşbakır, Emre Satılmış, H. Nabian

Teknik Direktör: Vedat Kapurtu

Goller: Mame Diouf (dk. 13 ve 21) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Escobar, Alptekin Çaylı, Abdulsamet Kırım (Boluspor), Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Boluspor sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu; Diouf 13 ve 21. dakikalarda fileleri havalandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Boluspor sahasında Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu; Diouf 13 ve 21. dakikalarda fileleri havalandırdı - Son Dakika
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