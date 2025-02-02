Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
19. dakikada sağ taraftan Furkan'ın ortasında iyi yükselen Kayode arka direkte topu kafayla kale önüne indirdi. Ufuk Akyol'un dokunuşuyla meşin yuvarlak boş ağlarla buluştu. 1-0
70. dakikada sol taraftan yapılan ortada topun Metehan Mert'in eline temas etmesi sonucunda hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada penaltıda topun başına geçen Aleksic'in vuruşunda kaleci Ekrem meşin yuvarlağı kurtardı.
75. dakikada sağ taraftan Enes'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen İshak Karaoğul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Fatih Tokail, Abdülhamit Söyler, Kerem İlitangil
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Faye dk. 61), Metehan Mert, Sakıb Aytaç (İdris Furat dk. 79), Eşref Korkmazoğlu (Mücahit Albayrak dk. 79), Laine, Ufuk Akyol, Benhur Keser (Anıl Yaşar dk. 74), Catakovic, Pinchi, Kayode (Nzaba dk. 61)
Yedekler: Ege Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Abuzer Gaffar Toplu, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Oulare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Estrela (İsgandarli dk. 82), Berk Yıldız (Eren Erdoğan dk. 67), Lico, Siraçhan Nas (İshak Karaoğul dk. 67), Mukairu, Aleksic (Işık Kaan Arslan dk. 89)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Posmac, Fethi Özer, Arda Işık, Anıl Koç
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Goller: Ufuk Akyol (dk. 19) (Esenler Erokspor), İshak Karaoğul (dk. 75) (Boluspor)
Sarı kartlar: Furkan Orak, Nzaba, Pinchi, Faye (Esenler Erokspor), Estrela, Ali Ülgen, Lico, Ufuk Kahraman (Teknik Direktör) (Boluspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de Erokspor-Boluspor Beraberliği - Son Dakika
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