Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de Hakemler Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?