Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 7 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi Trendyol 1. Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Fikstür Çekimi 7 Temmuz'da - Son Dakika
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