Trendyol 1. Lig Hakemleri Belirlendi

Spor

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

10 Ocak Cuma:

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: Emre Kargın

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

16.00 Esenler Erokspor- Sakaryaspor: Ali Yılmaz

12 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 Erzurumspor FK- Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova

16.00 Amed Sportif Faaliyetler- MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

16.00 Boluspor- Adanaspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Ocak Pazartesi:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Yasin Kol

20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin