Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
10 Ocak Cuma:
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: Emre Kargın
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
16.00 Esenler Erokspor- Sakaryaspor: Ali Yılmaz
12 Ocak Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 Erzurumspor FK- Şanlıurfaspor: Gürcan Hasova
16.00 Amed Sportif Faaliyetler- MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
16.00 Boluspor- Adanaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Ocak Pazartesi:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Yasin Kol
20.00 Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?