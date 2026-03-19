Trendyol 1. Lig Hakemleri Belirlendi

19.03.2026 13:19
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Maçlar 21-22 Mart'ta oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasındaki maçların hakemleri şu şekilde:

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Boluspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Berkay Erdemir

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

Kaynak: AA

