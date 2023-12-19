 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçta hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

Trendyol 1. Lig\'in 16. haftasında Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi belli oldu
19.12.2023 - 09:53,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı müsabakada hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ankara'da Aktepe Stadı'nda yarın oynanacak Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor maçının hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için hakem İlker Yasin Avcı görevlendirildi. Avcı'nın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Muhammet Ali Doğan üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Alper Oran belirlendi.

TFF 1. Lig'in 16. haftasına girilirken Bandırmaspor, 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Ankara Keçiörengücü ise 19 puanla 9. sırada bulunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol, Ankara, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi belli oldu - Son Dakika


10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
09:59
Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39
Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35
'Krizi fırsata çevirin' diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı "Krizi fırsata çevirin" diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı
09:31
Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti

Son Dakika
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:39 Liselilerin kız meselesi kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 2 yaralı
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 "Krizi fırsata çevirin" diyen uzmanlardan vatandaşlara uyarı: Ev almanın tam zamanı
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement