Trendyol 1. Lig'in 4. haftası yarın başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftası yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları şu şekilde:

29.08.2024 10:46
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftası, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.00 Esenler Erokspor- Gençlerbirliği: Stadı henüz açıklanmadı

21.00 Manisa FK- Adanaspor: Manisa 19 Mayıs

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ankara Keçiörengücü- Boluspor: Aktepe

19.15 Central Hospital Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: Spoint İnşaat Ümraniyespor

21.45 Ahlatcı Çorum FK- Sakaryaspor: Çorum Şehir

21.45 Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 11 Nisan

1 Eylül Pazar:

19.15 Erzurumspor FK- Yeni Malatyaspor: Erzurum Kazım Karabekir

19.15 MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Eryaman

21.45 Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Pendik

21.45 Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: Diyarbakır

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 4. haftası yarın başlıyor - Son Dakika

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