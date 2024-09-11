Trendyol 1. Lig 5. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı 13 Eylül Cuma, 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Haftanın açılış maçında Boluspor ile Pendikspor arasında Cuma günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.
1. Lig'de 5. haftanın programı ve müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
13 Eylül Cuma
20.00 Boluspor - Pendikspor: Erkan Özdamar
14 Eylül Cumartesi
16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: Erdem Mertoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor- Çorum FK: Batuhan Kolak
19.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: Volkan Bayarslan
19.00 İstanbulspor - Ümraniyespor: Alper Akarsu
15 Eylül Pazar
16.00 Iğdır FK - Esenler Erokspor: Ömer Faruk Turtay
16.00 Fatih Karagümrük - Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Kocaelispor - Manisa FK: Burak Pakkan
19.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: Ümit Öztürk
16 Eylül Pazartesi
20.00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü : Mustafa Kürşad Filiz - İSTANBUL
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